Делегация Минздрава ознакомилась с работой турецкого Университета Хаджеттепе

В рамках рабочего визита в Турцию делегация Министерства здравоохранения ознакомилась с деятельностью одного из самых престижных медицинских учреждений братской страны - Университета Хаджеттепе.

В пресс-службе Минздрава Азербайджана haqqin.az сообщили, что выступивший на мероприятии ректор Университета Хаджеттепе Халук Озен подчеркнул тесные связи между двумя странами в области здравоохранения. Ректор напомнил, что в 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Университетом Хаджеттепе и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ): «Помимо этого, специалисты нашего университета на регулярной основе принимают участие в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, организуемых в АМУ».

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана Баку и Анкара наладили широкое сотрудничество во всех сферах, в том числе в области здравоохранения. Помимо этого, были приняты важные решения по взаимодействию между двумя братскими странами в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов: «Азербайджанский медицинский университет, один из старейших вузов страны, активно сотрудничает с самыми престижными вузами Турции, в том числе с Университетом Хаджеттепе».

На мероприятии была подчеркнута важность эффективной работы по укреплению сотрудничества между нашими странами в области медицины.