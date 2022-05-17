Российская «дочка» Google объявит о банкротстве

Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве, так как не может исполнять обязательства, сообщает ТАСС.

«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона... обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», - говорится в сообщении компании на «Федресурсе».