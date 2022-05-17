Али Асадов посетил крупнейшую сельскохозяйственную выставку фото
Baku Expo Center 18 мая открылись 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
Выставки посетили премьер-министр Азербайджана Али Асадов, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, посол Турции Джахит Багчи, посол Израиля Джордж Дик и другие официальные лица.
Премьер-министру было доложено, что Caspian Agro является крупнейшей международной выставкой в области сельского хозяйства в Азербайджане. В этом году в выставках, где представлено рекордное количество национальных и региональных стендов, принимают участие 449 компаний из 24 стран, в том числе 101 отечественная и 348 иностранных компаний. Выставка зарекомендовала себя как практический инструмент на рынке для применения прогрессивных технологий в агропромышленном комплексе Азербайджана, обмена опытом между отечественными и зарубежными специалистами в сфере сельского хозяйства, укрепления взаимовыгодных деловых связей. Выставка собрала тысячи профессиональных посетителей, среди которых крупнейшие участники сельскохозяйственного сектора, местные и зарубежные специалисты, импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, а также фермеры.
В этом году Caspian Agro представляет направление Smart Agro, которое охватывает такие разделы, как “умное село”, "искусственный интеллект", "ИТ-услуги", "беспилотные летательные аппараты". В рамках мероприятия состоялась конференция на тему “Smart Agro: продвижение инноваций в сельском хозяйстве”. Были представлены проекты, реализация которых уже началась в рамках Smart Agro, и проекты, которые планируется реализовать на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.
Отметим, что ежегодно организуются туры по выставке для фермеров из регионов, где фермеры могут ознакомиться с последними отраслевыми новинками. В этом году прошли туры для фермеров из около 40 районов.
Выставки завершатся 20 мая.