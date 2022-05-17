Премьер-министру было доложено, что Caspian Agro является крупнейшей международной выставкой в области сельского хозяйства в Азербайджане. В этом году в выставках, где представлено рекордное количество национальных и региональных стендов, принимают участие 449 компаний из 24 стран, в том числе 101 отечественная и 348 иностранных компаний. Выставка зарекомендовала себя как практический инструмент на рынке для применения прогрессивных технологий в агропромышленном комплексе Азербайджана, обмена опытом между отечественными и зарубежными специалистами в сфере сельского хозяйства, укрепления взаимовыгодных деловых связей. Выставка собрала тысячи профессиональных посетителей, среди которых крупнейшие участники сельскохозяйственного сектора, местные и зарубежные специалисты, импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, а также фермеры.

В этом году Caspian Agro представляет направление Smart Agro, которое охватывает такие разделы, как “умное село”, "искусственный интеллект", "ИТ-услуги", "беспилотные летательные аппараты". В рамках мероприятия состоялась конференция на тему “Smart Agro: продвижение инноваций в сельском хозяйстве”. Были представлены проекты, реализация которых уже началась в рамках Smart Agro, и проекты, которые планируется реализовать на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.

Отметим, что ежегодно организуются туры по выставке для фермеров из регионов, где фермеры могут ознакомиться с последними отраслевыми новинками. В этом году прошли туры для фермеров из около 40 районов.

Выставки завершатся 20 мая.