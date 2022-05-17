Эрдоган: Анкара ожидает от НАТО учета рисков нацбезопасности Турции

Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре.

Он отметил, что блок НАТО сегодня стремится усилить свой Восточный фланг на фоне войны между Россией и Украиной: «Расширение НАТО значимо по мере уважения к интересам Турции».

По его словам, попытки обесценить значимость НАТО в сфере безопасности недопустимы. «Как можно ожидать (Швецией – ред.) от Анкары поддержки в вопросе вступления в НАТО, не выдавая Анкаре террористов? Турция входит в число стран, которые на деле вносят наибольший вклад в миссии НАТО. Однако это не означает, что мы будем безоговорочно соглашаться с любой инициативой», - цитирует президента Anadolu.