Скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - говорится в сообщении.

При этом советник главы МВД Украины уточнил, что во время аннексии украинского полуострова предателями стали около 14 тысяч военных.