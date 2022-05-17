В Крыму проходит мобилизация военных, предавших Украину в 2014 году мвд
Скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - говорится в сообщении.
При этом советник главы МВД Украины уточнил, что во время аннексии украинского полуострова предателями стали около 14 тысяч военных.
"За восемь лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму", - отметил Андрусив.
Кроме того, он указал, что предатели не подлежат обмену, поэтому им светит до 15 лет тюрьмы по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.