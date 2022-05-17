Талибы сбили вертолет Таджикистана?

В среду, 18 мая, стало известно о сбитом вертолете ВС Таджикистана. В социальных сетях сообщается, что он пересек границу с Афганистаном и был сбит. В Минобороны Таджикистана информацию пока не подтвердили. Случайно ли вертолет оказался на территории другого государство или намеренно - тоже неясно, пишет Orda.

Несколькими часами ранее стало известно, что власти Таджикистана начали «антитеррористическую операцию» в южном регионе страны - в Горно-Бадахшанской автономной области. Последние несколько дней из региона поступали сообщения о массовых акциях протеста.

В МВД Таджикистана заявили, что к ним причастны «некие иностранные силы, которые снабжают восставших оружием и боеприпасами».