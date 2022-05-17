Абрамович и Британия уладили разногласия по продаже «Челси»

Владелец клуба «Челси» Роман Абрамович согласовал условия его продажи с правительством Великобритании, сообщает газета Mirror со ссылкой на агентство PA.

Сообщается, что приобрести футбольную команду хочет американский предприниматель Тодду Бёли, согласившийся выделить на эти цели £4,25 млрд. Сложности возникли из-за того, что Абрамович на протяжении почти двух десятков лет финансировал команду, выдавая ей беспроцентные и невозвратные кредиты. Британские власти опасались, что после сделки бизнесмен потребует вернуть долг, сумма которого достигла £1,5 млрд.

Как сообщает агентство, Роман Абрамович «предоставил Даунинг-стрит дополнительные гарантии» того, что он не станет настаивать на возвращении кредита. Теперь можно рассчитывать, что сделку успеют закрыть в срок, до 31 мая. Английская премьер-лига, как ожидается, одобрит продажу.