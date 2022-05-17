Цена за вступление в НАТО: Финляндия и Швеция спешат запастись израильским оружием

Намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО привело к резкой интенсификации переговоров о закупке этими странами передовых систем вооружений в Израиле, сообщают "Детали" со ссылкой на Breaking Defense.

Две бывшие нейтральные страны только заявили о своем намерении вступить в НАТО, а израильские производители вооружений уже готовятся к новым заказам. Потому что и Финляндия, и Швеция понимают: у всего есть цена, и нынешнее российское руководство с их решением вступить в НАТО не смирится, пишет издание.

Отмечается, что обе страны и раньше были покупателями израильских оборонных концернов, однако последние события резко повысили интерес их оборонных структур к тому, что может предложить Израиль. Представители израильского министерства обороны отказались комментировать проходящие сейчас переговоры, однако высокопоставленные источники на условии анонимности в оборонных структурах сообщили, что скандинавы рассматривают возможность приобретения израильских радаров, противотанковых систем, систем активной защиты для своей бронетехники. Источники также сообщили, что израильские компьютеризированные оборонные системы используют тот же протокол связи, что и НАТО, что делает их функционально совместимыми.

Еще в марте Финляндия объявила, что хочет приобрести передовую систему ПВО и рассматривает при этом только двух производителей. Концерн «Израильская оборонная промышленность» (IAI - Israel Aerospace Industries) предлагает ей модульную систему Barak MX. А концерн RAFAEL – систему «Праща Давида», которая в настоящее время является частью многоуровневой системы ПВО Израиля, наряду с системой «Железный купол» и ракетой «Хец». В то же время в марте израильская компания Elbit получила шведский контракт на $27 млн на поставку шведским военным боеприпасов для танков M339 и блоков настройки данных для своих основных боевых танков Leopard. А ранее Elbit заключила сделку по поставке противоминных систем шведскому флоту.