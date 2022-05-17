Шахин Мустафаев начал переговоры в Иране

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в Тегеране с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми. Как сообщает АПА, Шахин Мустафаев отметил, что придает большое значение этому визиту.

Он рассказал о важности встречи президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде. Шахин Мустафаев отметил, что после этой встречи переговоры между сторонами получили развитие.

Заместитель премьер-министра отметил, что президент Азербайджана придает большое значение развитию связей с Ираном.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что одним из важных вопросов, который будет обсуждаться в ходе визита, является вопрос транзита.

Он отметил, что в рамках визита будут обсуждены вопросы соединения Астаринского моста над рекой, железной дороги в Астаре и Нахчыване, а также железной дороги Парсабад - Гюнешли.