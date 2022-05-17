Бой в оккупированном Мелитополе: «партизаны» взорвали российский бронепоезд украинские сми
Утром 18 мая, по сообщениям украинских СМИ, в оккупированном Россией городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, его слышали практически во всех районах города.
Как пишет сайт «РИА Мелитополь», возле «Зеленой поликлиники» близ комендатуры россиян взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта.
По информации журналистов издания, за час до происходящего здание комендатуры россиян было оцеплено, там якобы ожидался приезд какого-то высокопоставленного гостя.
«Вероятно, на территории города снова работала украинская диверсионная группа», - пишет «РИА Мелитополь».
Позже издание уточнило, что, по информации его журналистов, в Мелитополе «партизаны» взорвали российский бронепоезд, повреждено ж/д полотно и техника. Количество ликвидированных россиян уточняется.