Ильхам Алиев снова заявил о готовности к миру с Арменией

"Наша позиция предельно ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды". Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«После Азербайджана президент посетит Армению. Уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция предельно ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые должны быть обсуждены между членами делегаций», - сказал Ильхам Алиев.