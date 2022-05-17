В центре Кишинева начались протесты оппозиции, передает РИА Новости.

Согласно информации, депутаты Партии коммунистов, партии "Шор", а также их сторонники пикетируют здание правительства. Партия социалистов, входящая в единый блок с коммунистами, ранее заявила, что не будет в среду участвовать в акции. Участники акции выражают недовольство правящей в Молдове проевропейской партией "Действие и солидарность".

Отмечается, что митинг проходит на фоне заседания кабинета министров. Собравшиеся выступают против повышения цен, роста тарифов на услуги и энергоносители.