Антитеррористическая операция в мятежном регионе Таджикистана: погиб офицер

Один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб в результате нападения членов преступной группировки на колонну сотрудников антитеррористического подразделения госкомитета в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Организованные преступные группировки Рушанского района ГБАО, возглавляемые и спонсируемые международными экстремистскими и террористическими организациями с целью препятствования государственной безопасности, подрыва основ конституционного строя, воспрепятствования деятельности правоохранительных органов, запугивания населения с применением оружия и боеприпасов напали на колонну сотрудников антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения", - сообщает ведомство.

Ранее в среду МВД Таджикистана сообщило о начале антитеррористической операции против организованной преступной группы, перекрывшей автомобильную дорогу Душанбе - Кульма, связывающую Горно-Бадахшанскую автономную область с Китаем.

Напомним, несколько дней назад в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана жители вышли на акцию протеста, потребовав отставки главы области и мэра города Хорог, снятия всех блокпостов в областном центре и прекращения преследования жителей Бадахшана. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник, 16 мая, большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. В ответ сотрудники правоохранительных органов Таджикистана применили резиновые пули и слезоточивый газ. Во время разгона сотрудниками правоохранительных органов шествия жителей Хорога погиб 30-летний местный житель. МВД Таджикистана подтвердило, что «во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации». По данным правоохранительного ведомства, в отношении организаторов инцидента прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело.