Токаев вывел супругу Назарбаева из состава Нацкомиссии по делам женщин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнения в указ президента от 1 февраля 2006 года № 56 «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан», сообщает сайт Акорды.

Как сообщает Sputnik Казахстан, указ обновил состав Нацкомиссии – некоторых членов вывели, в том числе супругу Елбасы («Лидера нации») Нурсултана Назарбаева Сару Назарбаеву.