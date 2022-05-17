Очередной международный успех агентства DOST
Агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана добилось очередного международного успеха. В публикации Отчета о деловой среде ЕС за 2021 год о достижениях Европейского союза в области экономического сотрудничества и развития деловой среды в Азербайджане, центры DOST были оценены как одна из ключевых реформ, проводимых в стране. Об этом рассказали haqqin.az в пресс-службе министерства.
Отчет ЕС представляет собой независимую оценку текущей деловой среды в Азербайджане и определяет текущие тенденции. Результаты исследования этого года, проведенного с участием опытных экспертов, основаны на опросе 139 компаний из 24 европейских стран, работающих в Азербайджане, и 27 интервью.
В отчете политическая и социальная стабильность в Азербайджане названа ключевым фактором, оцениваемым инвесторами. Кроме того, в качестве факторов развития издание называет деловую этику, антикоррупционные меры и качество профессионального образования.
Среди социальных реформ деятельность центров DOST была особо оценена инвесторами. По данным издания, в 2021 году в Азербайджане были открыты два центра DOST, а к 2025 году ожидается открытие еще 17 центров.
Кроме того, отмечается участие DOST в различных программах в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения, Программой развития ООН, Международной организацией труда и другими международными организациями. В частности, было отмечено, что тот факт, что DOST в апреле 2022 года было удостоено награды Европейской социальной сети European Social Services Award, является международным подтверждением эффективности деятельности Агентства.
Следует отметить, что только в этом году Агентство DOST было удостоено пяти международных наград.
На сегодняшний день DOST является единственным государственным органом Совета Европейской социальной сети, не входящим в ЕС, а также единственным представителем СНГ, который является активным участником событий и дискуссий сети.
Эти успехи еще раз подтверждают, что достижения программы социальных реформ руководства Азербайджана, в том числе концепция DOST, высоко ценятся на международном уровне. Концепция DOST является одним из важных социальных достижений Азербайджана и позволяет оказывать 154 государственных социальных услуг через «единое окно» – эффективным, прозрачным и удобным для граждан способом.