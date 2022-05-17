Очередной международный успех агентства DOST

Агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана добилось очередного международного успеха. В публикации Отчета о деловой среде ЕС за 2021 год о достижениях Европейского союза в области экономического сотрудничества и развития деловой среды в Азербайджане, центры DOST были оценены как одна из ключевых реформ, проводимых в стране. Об этом рассказали haqqin.az в пресс-службе министерства.

Отчет ЕС представляет собой независимую оценку текущей деловой среды в Азербайджане и определяет текущие тенденции. Результаты исследования этого года, проведенного с участием опытных экспертов, основаны на опросе 139 компаний из 24 европейских стран, работающих в Азербайджане, и 27 интервью.

В отчете политическая и социальная стабильность в Азербайджане названа ключевым фактором, оцениваемым инвесторами. Кроме того, в качестве факторов развития издание называет деловую этику, антикоррупционные меры и качество профессионального образования.

Среди социальных реформ деятельность центров DOST была особо оценена инвесторами. По данным издания, в 2021 году в Азербайджане были открыты два центра DOST, а к 2025 году ожидается открытие еще 17 центров.

Кроме того, отмечается участие DOST в различных программах в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения, Программой развития ООН, Международной организацией труда и другими международными организациями. В частности, было отмечено, что тот факт, что DOST в апреле 2022 года было удостоено награды Европейской социальной сети European Social Services Award, является международным подтверждением эффективности деятельности Агентства.