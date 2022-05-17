Долги и снижение доходов: Россияне подали рекордное число заявлений о банкротстве

В России стремительно растет число физических лиц и организаций, инициирующих процедуру банкротства. В марте и апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел России зарегистрировано больше 62 тысяч дел о банкротстве. В 2021 году таких дел было на 10 тысяч меньше, а по сравнению с тем же периодом 2019-го число заявлений о банкротстве увеличилось в три с лишним раза, пишет Forbes.

Согласно информации, в некоторых регионах динамика еще выше. К примеру, объем исков о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Алтайского края только за минувший апрель, почти в 4 раза превышает показатель апреля допандемийного 2019 года. В периоды кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов число желающих обанкротить компанию и обанкротиться росло, но не так стремительно, отметили в краевом суде: заявки исчислялись десятками в месяц, а сейчас – сотнями. В основном просят признать себя несостоятельными физические лица. Среди причин эксперты называют снижение доходов и растущую долговую нагрузку россиян.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в первом квартале 2022 года суды признали финансово несостоятельными более 54 тысяч россиян, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество корпоративных банкротств составило 2544, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что среди организаций, подающих заявления о банкротстве, есть вполне успешные, однако их бизнес столкнулся с политическим давлением. 18 мая о намерении начать процедуру банкротства объявило ООО «Гугл», российская структура Google. Как говорится в сообщении компании, с 22 марта 2022 года она «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».