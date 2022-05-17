Пашинян экстренно созвал Совбез
В Ереване состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает пресс-служба правительства страны.
Помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.
Сообщается, что на заседании были обсуждены текущие вопросы, находящиеся в компетенции Совбеза.