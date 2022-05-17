Отдел спорта 16:31

Российский спортивный гимнаст Иван Куляк официально получил наказание за демонстрацию поддержки войны России против Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

В начале марта Куляк выступил на последнем турнире, к которому были допущены россияне – на этапе Кубка мира в Дохе, где он выиграл бронзу на параллельных брусьях. На церемонию награждения, на которой присутствовал и украинец Илья Ковтун, завоевавший золото, российский спортсмен вышел с буквой Z на форме – символом вторжения в Украину. После этого FIG открыла дисциплинарное производство и приступила к расследованию инцидента. Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение наказать Куляка за «нарушение правил FIG». Результат гимнаста на этапе Кубка мира в Дохе аннулирован. Он считается дисквалифицированным и должен вернуть бронзовую награду, а также призовые за нее (500 франков или эквивалент в долларах). Вероятно, медаль перейдет к представителю Азербайджана Ивану Тихонову, занявшему четвертое место.