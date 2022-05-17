Гимнаста с буквой Z дисквалифицировали Его медаль достанется представителю Азербайджана?
Российский спортивный гимнаст Иван Куляк официально получил наказание за демонстрацию поддержки войны России против Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
В начале марта Куляк выступил на последнем турнире, к которому были допущены россияне – на этапе Кубка мира в Дохе, где он выиграл бронзу на параллельных брусьях. На церемонию награждения, на которой присутствовал и украинец Илья Ковтун, завоевавший золото, российский спортсмен вышел с буквой Z на форме – символом вторжения в Украину. После этого FIG открыла дисциплинарное производство и приступила к расследованию инцидента. Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение наказать Куляка за «нарушение правил FIG».
Результат гимнаста на этапе Кубка мира в Дохе аннулирован. Он считается дисквалифицированным и должен вернуть бронзовую награду, а также призовые за нее (500 франков или эквивалент в долларах). Вероятно, медаль перейдет к представителю Азербайджана Ивану Тихонову, занявшему четвертое место.
Куляку запрещено участие в любых соревнованиях или событиях под эгидой FIG или организованных любым ее членом на один год. В настоящее время российские спортсмены в любом случае бессрочно отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения их страны в Украину. Если бан будет действовать через год, к дисквалификации Куляка прибавят еще шесть месяцев с момента, когда будет снят запрет на участие россиян.
Куляк обязан дополнительно заплатить штраф в размере 2000 швейцарских франков в качестве компенсации за расходы комиссии на работу над его делом.
В то же время комиссия не нашла нарушений правил со стороны главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера гимнаста Игоря Калабушкина, так что никакого наказания они нести не будут.
Куляк имеет право подать апелляцию на решение фонда в течение 21 дня.