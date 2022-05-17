Иранские военные отразили нападение пиратов в Красном море

Иранские военно-морские силы помешали нападению незаконных вооруженных формирований в Красном море, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение командования ВМС.

Согласно информации, силы безопасности получили запрос о помощи от иранского судна, которое подверглось нападению пиратов. ВМС Ирана прибыли на место, вступили в перестрелку со злоумышленниками, заставив их покинуть место событий.

Отмечается, что это второе подобное столкновение иранских сил безопасности в международных водах за последнюю неделю.