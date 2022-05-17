ЕС мобилизует до 300 млрд евро для прекращения энергозависимости от России

ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет предложений «для прекращения зависимости ЕС от энергоресурсов из России».

«Мы мобилизуем до 300 миллиардов евро. Порядка 75 миллиардов в качестве дотаций и 225 миллиардов в виде кредитов. Это включает часть финансирования – до 10 миллиардов евро – на недостающие звенья для (импорта – ред.) сжиженного газа, для того, чтоб ни одно государство не осталось в стороне, в холоде», - сказала она.

По словам Фон дер Ляйен, 2 миллиарда планируется потратить на нефтяную инфраструктуру, чтобы «положить конец транспортировке нефти из России».

«Все остальное финансирование пойдет на усиление и ускорение перехода на чистую энергию», - сообщила глава ЕК.