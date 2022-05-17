Раненым во второй карабахской войне военнослужащим назначили инвалидность

В Азербайджане продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во второй карабахской войне и прошедших лечение. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

В ведомстве заявили, что на первом этапе проводится визуальный осмотр военнослужащих.

«Справки и направления из медицинских учреждений (форма 88) вносятся в электронную систему работниками военно-врачебных комиссий министерств обороны, юстиции, Внутренних войск и Государственной пограничной службы для определения связи ранений или заболеваний с военной службой», - говорится в сообщении.

В Минтруда добавили, что на заключительном этапе Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения проводит оценку инвалидности.

«2 885 военнослужащим, получившим ранения во время Отечественной войны, назначена инвалидность. Затем с помощью электронной системы в проактивном порядке им назначены ежемесячные социальные выплаты по инвалидности (Президентская пенсия, пенсия, пособие), а также единовременные страховые выплаты», - отметили в ведомстве.