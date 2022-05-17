Европарламент решил наказать экс-канцлера ФРГ за работу в российской компании

Европарламент решил ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, если те не откажутся от постов в российских компаниях, сообщает издание Welt.

В проекте соответствующей резолюции Европарламента указывается, что оба бывших политика работают в российской корпорации «Роснефть». При этом Welt напоминает, что резолюции Европарламента ни к чему не обязывают исполнительные органы ЕС. В настоящем документе, к примеру, содержится лишь призыв к Совету ЕС наложить на политиков санкции в случае, если они решат сохранить свои посты.