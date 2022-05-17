Сегодня журналисты Забайкальского края сообщили о гибели в Украине младшего сержанта Сергея Бронникова.

Он был командиром танка. В 2016 году Сергей стал чемпионом мира по танковому биатлону, информирует chita.ru.

Ранее, 6 мая, стало известно о гибели чемпиона мира по танковому биатлону 2021 года – Бaтo Бacaнoва.