В Украине погибло уже 2 чемпиона мира по танковому биатлону фото
Сегодня журналисты Забайкальского края сообщили о гибели в Украине младшего сержанта Сергея Бронникова.
Он был командиром танка. В 2016 году Сергей стал чемпионом мира по танковому биатлону, информирует chita.ru.
Ранее, 6 мая, стало известно о гибели чемпиона мира по танковому биатлону 2021 года – Бaтo Бacaнoва.
По данным Минобороны России, танковый биатлон был изобретён летом 2013 года министром обороны Сергеем Шойгу. Соревнования с участием танкистов из союзных России стран проводятся ежегождно в Московской области.