Разбившийся в Китае Boeing намеренно направили в землю

Данные бортовых самописцев Boeing 737, потерпевшего крушение 21 марта на юге Китая, позволяют утверждать, что самолет был намеренно направлен в землю. Как пишет The Wall Street Journal, к такому выводу пришли американские эксперты, занимающиеся расследованием причин крушения.

Согласно информации бортовых самописцев, команда о резком снижении высоты была отдана кем-то, находившимся в кабине пилотов: «Самолет сделал то, что ему сказал сделать кто-то из кабины». Американские эксперты теперь сосредоточили расследование на действиях пилота, но не исключают, что в кабину мог проникнуть посторонний и направить самолет в землю. Китайские авиаэксперты, выясняющие причины авиакатастрофы, отмечает издания, никаких технических неполадок, которые могли бы спровоцировать крушение самолета, не обнаружили.

Напомним, самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта горной местности на юге Китая. Все 133 человека, находившиеся на борту, погибли.