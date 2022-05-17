Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по Финляндии и Швеции новость дополнена
Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT.
«Послы (стран, – ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование», - отмечает издание.
Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течении одной-двух недель.
Все 30 стран-членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в НАТО.
«Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре. Об этом сообщает «Анадолу».
«Наша страна всегда выполняла свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем, на наш взгляд, ожидать от Турции поддержки заявки на вступление в НАТО и при этом пособничать террористам, как минимум, - показатель непоследовательности», - сказал президент.
Турецкий лидер подчеркнул, что попытки обесценить значимость НАТО с точки зрения безопасности недопустимы.
Расширение НАТО значимо для нас по мере проявления уважения к интересам Турции, сказал Эрдоган.
«Турция входит в число стран, которые на деле вносят наибольший вклад в миссии НАТО. Однако, это не означает, что мы будем безоговорочно соглашаться с любой инициативой. Как можно ожидать (Швецией – ред.) от Анкары поддержки в вопросе вступления в НАТО, не выдавая Анкаре террористов?», - сказал президент.
Турецкий лидер сообщил, что в понедельник в Анкару планировала прибыть делегация с целью обсуждения темы расширения НАТО. «Мы не можем сказать «да». Поэтому, не стоит утруждаться и приезжать», - сказал Эрдоган.
По его словам террористы РКК/YPG и их пособники все еще открыто разгуливают по улицам ряда стран, а полиция обеспечивает им охрану.
«Стоит вспомнить недавние события (действия пособников РКК – ред.) во Франции, Германии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии. Как можно закрывать на это глаза? После последних событий в Швеции, мы потребовали выдать нам 30 террористов, однако в Стокгольме нам отказали. Не выдавая Турции террористов, ожидают от Анкары поддержки членства в НАТО?», - отметил турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что НАТО – это в первую очередь организация, созданная во имя безопасности. «Мы не можем сказать «да» попыткам обесценить саму суть Альянса.