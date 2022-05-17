17:02

Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT. «Послы (стран, – ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование», - отмечает издание. Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течении одной-двух недель.

Все 30 стран-членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в НАТО. «Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре. Об этом сообщает «Анадолу». «Наша страна всегда выполняла свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем, на наш взгляд, ожидать от Турции поддержки заявки на вступление в НАТО и при этом пособничать террористам, как минимум, - показатель непоследовательности», - сказал президент. Турецкий лидер подчеркнул, что попытки обесценить значимость НАТО с точки зрения безопасности недопустимы.