Исторический максимум: в США продолжает дорожать бензин

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,567 за один галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тысяч АЗС в стране.

По данным ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в России) к утру среды поднялась в США до $4,567 (во вторник этот показатель составлял $4,523). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,05.