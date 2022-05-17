Миру угрожает голод: крупнейшие сельхозкомпании съехались в Баку
«Населению мира угрожает крупнейшая нехватка продовольствия со времен Второй мировой войны» – предупреждает Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами (GNAFC), в которую входят представители ООН, ЕС и ряда других правительственных и неправительственных организаций, работающих над совместным преодолением продовольственных кризисов.
В докладе GNAFC отмечается, что вооруженные конфликты, всплеск ковида в Китае, общемировая инфляция, острая нехватка средств транспортировки, блокада портов, принятый десятками стран запрет на экспорт продовольствия, экстремальные погодные условия и другие факторы поставили под угрозу глобальную продовольственную безопасность.
Ведущие международные организации призвали страны мира провести ключевые институциональные реформы в аграрном секторе, которые помогут достичь устойчивого развития производства продовольствия.
В Азербайджане нехватка продуктов питания, по счастью, не наблюдется, но, как и во всем мире, цены на продовольствие растут.
С момента обретения независимости, Азербайджан провел кардинальную реформу сельского хозяйства. Созданная правовая база реформ, а также планомерное развития этой отрасли позволили Азербайджану превратиться из импортозависимого государства в страну-экспортера сельскохозяйственной продукции.
Тем не менее, многое в обеспечении продовольственной безопасности Азербайджана зависит сегодня от устойчивости цепочек поставок, которые подвержены сбоям по логистическим, экономическим и другим причинам. В частности, проблемы связанные с пандемией ковида, ощутимо ударившей по мировому сельскому хозяйству, вызвали во всем мире повышение цен на сельскохозяйственные услуги, товары, технику и технологии.
Повышение цен на продовольствие стало мировым трендом на огромном пространстве от Северной Америки до Африки, где возникла реальная угроза голода.
В столь сложной геополитической обстановке Азербайджан сумел разработать стратегию по усилению своей продовольственной безопасности, улучшению качества продуктов питания и увеличению экспортного потенциала.
В этих условиях особую важность приобретают международные выставки сельского хозяйства Caspian Agro и пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которые проводятся каждый год в столице Азербайджана. Эти выставки уже начали свою работу 18-го мая и продолжатся включительно до 20 мая в бакинском Экспо-Центре.
В этом году на двух выставках было зафиксировано 449 национальных и региональных компаний из 24 стран мира - рекордное количество участников. В Баку прибыли представители Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, США, Китая, Финляндии, Франции, Израиля, Индии, Испании, Италии, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Японии и других стран.
Интерес, который вызывает в мире деятельность Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, подтверждает еще и тот факт, что ряд видных государственных деятелей приурочили свои официальные визиты в Азербайджан к дням проведения выставок. В числе визитеров - премьер-министр Беларуси, министр сельского и лесного хозяйства Турции, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Беларуси и другие.
Для крупных азербайджанских производителей обе выставки – это окно возможностей для заключения новых взаимовыгодных контрактов между местными и зарубежными аграриями. Не говоря уж о том, что ежегодные выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan служат усилению собственного производственного кластера продовольствия Азербайджана, что является основой для самообеспечения страны сельскохозяйственной продукцией.
Помимо важной информационной составляющей, стратегическим плюсом выставки является привлечение на одну площадку в региональном масштабе и производителей, и потребителей сельхозпродукции – существенный фактор для внедрения новейших научно-технических достижений в экономику государства. Когда в страну съезжаются ведущие в мире производители техники и технологий, открываются благоприятные возможности для модернизации местной отрасли и выхода азербайджанских производителей на международный рынок.
Одним из позитивных факторов является также организация целевых туров на выставку для фермеров из 51 района страны, поддержанная Министерством сельского хозяйства Азербайджана. Благодаря этой инициативе сельхозпроизводители получат возможность, не покидая пределы страны, ознакомиться с инновационными технологиями в сельском хозяйстве, оценить преимущества новинок сельхозтехники, получить консультации специалистов по повышению продуктивности… Кроме того, для фермеров это еще шанс найти деловых партнеров и новые возможности для выхода на зарубежные рынки.
Успехи цифровой трансформации агропромышленного комплекса Азербайджана продемонстрирует посетителям участники нового направления под названием Smart Agro. Здесь будут представлены и «умные деревни», и применение искусственного интеллекта в животноводстве и растениеводстве, и БПЛА сельскохозяйственного назначения...
Наиболее актуальные вопросы цифровой трансформации агропромышленного комплекса будут обсуждаться на конференция «Smart Agro: Продвижение инноваций в сельском хозяйстве». Помимо этого в секторе Smart Agro будут представлены проекты, которые уже реализуются или запланированы для реализации на освобожденных территориях Карабаха.
Проходящая параллельно с Caspian Agro Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan, уже 27 лет является главной площадкой Каспийского региона для встречи игроков пищевой промышленности. Цель участников выставки – продвинуться на рынок качественных товаров, установить прямые контакты с посетителям, а также создать необходимые условия для диалога между частным и государственным секторами.
Деловая программа выставки обещает быть весьма насыщенной. Так, в рамках выставок пройдут деловые встречи, конференция, 2-й чемпионат Азербайджана среди поваров «Chefs Cup» и многое другое.
Хочется отметить и такой важный фактор, как позитивное влияние выставок на различные сферы экономики Азербайджана, и в частности, на развитие туризма. Только на две текущие выставки из разных регионов мира приехало свыше тысячи участников. Не говоря уже о посетителях, которые в течение трех дней будут заполнять современный выставочный комплекс Экспо-Центр в Баку, являющийся лучшим на Южном Кавказе.
В результате, каждая такая международная выставка становится яркой и убедительной рекламой туристических возможностей Азербайджана.