Миру угрожает голод: крупнейшие сельхозкомпании съехались в Баку

Отдел информации 17:13

«Населению мира угрожает крупнейшая нехватка продовольствия со времен Второй мировой войны» – предупреждает Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами (GNAFC), в которую входят представители ООН, ЕС и ряда других правительственных и неправительственных организаций, работающих над совместным преодолением продовольственных кризисов. В докладе GNAFC отмечается, что вооруженные конфликты, всплеск ковида в Китае, общемировая инфляция, острая нехватка средств транспортировки, блокада портов, принятый десятками стран запрет на экспорт продовольствия, экстремальные погодные условия и другие факторы поставили под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Ведущие международные организации призвали страны мира провести ключевые институциональные реформы в аграрном секторе, которые помогут достичь устойчивого развития производства продовольствия.

В Азербайджане нехватка продуктов питания, по счастью, не наблюдется, но, как и во всем мире, цены на продовольствие растут. С момента обретения независимости, Азербайджан провел кардинальную реформу сельского хозяйства. Созданная правовая база реформ, а также планомерное развития этой отрасли позволили Азербайджану превратиться из импортозависимого государства в страну-экспортера сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, многое в обеспечении продовольственной безопасности Азербайджана зависит сегодня от устойчивости цепочек поставок, которые подвержены сбоям по логистическим, экономическим и другим причинам. В частности, проблемы связанные с пандемией ковида, ощутимо ударившей по мировому сельскому хозяйству, вызвали во всем мире повышение цен на сельскохозяйственные услуги, товары, технику и технологии. Повышение цен на продовольствие стало мировым трендом на огромном пространстве от Северной Америки до Африки, где возникла реальная угроза голода. В столь сложной геополитической обстановке Азербайджан сумел разработать стратегию по усилению своей продовольственной безопасности, улучшению качества продуктов питания и увеличению экспортного потенциала. В этих условиях особую важность приобретают международные выставки сельского хозяйства Caspian Agro и пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которые проводятся каждый год в столице Азербайджана. Эти выставки уже начали свою работу 18-го мая и продолжатся включительно до 20 мая в бакинском Экспо-Центре.

В этом году на двух выставках было зафиксировано 449 национальных и региональных компаний из 24 стран мира - рекордное количество участников. В Баку прибыли представители Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, США, Китая, Финляндии, Франции, Израиля, Индии, Испании, Италии, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Японии и других стран. Интерес, который вызывает в мире деятельность Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, подтверждает еще и тот факт, что ряд видных государственных деятелей приурочили свои официальные визиты в Азербайджан к дням проведения выставок. В числе визитеров - премьер-министр Беларуси, министр сельского и лесного хозяйства Турции, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Беларуси и другие. Для крупных азербайджанских производителей обе выставки – это окно возможностей для заключения новых взаимовыгодных контрактов между местными и зарубежными аграриями. Не говоря уж о том, что ежегодные выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan служат усилению собственного производственного кластера продовольствия Азербайджана, что является основой для самообеспечения страны сельскохозяйственной продукцией. Помимо важной информационной составляющей, стратегическим плюсом выставки является привлечение на одну площадку в региональном масштабе и производителей, и потребителей сельхозпродукции – существенный фактор для внедрения новейших научно-технических достижений в экономику государства. Когда в страну съезжаются ведущие в мире производители техники и технологий, открываются благоприятные возможности для модернизации местной отрасли и выхода азербайджанских производителей на международный рынок.