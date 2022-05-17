В Азербайджане снизилось количество жалоб на укусы животных
За первые три месяца текущего года количество жалоб на укусы животных снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, отвечая на вопрос haqqin.az, заявила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Джейран Джафарова в ходе прямого эфира на странице министерства в Instagram.
Джафарова отметила, что в первом квартале этого года животными были укушены 7051 человек. Это на 4% меньше, чем в прошлом году.
«Из 7051 обращения 5-6 тысяч приходится на укусы собак. Зафиксировано 672 случая царапин от кошек. Другие случаи связаны с укусами мышей и других животных, например, коров. Жертвами большинства укусов являются мужчины старше 18 лет», - рассказала глава Центра.
По ее словам, кусают и детей, чаще всего ввиду наивности последних. Мужчин кусают в основном в скотоводческих районах и селах.
Укусов диких животных, в том числе смертей от бешенства, в первом квартале этого года не зарегистрировано. Тем не менее Джафарова напомнила, что владельцы домашних животных должны регулярно отводить своих питомцев на ветеринарный осмотр. Животных также необходимо время от времени вакцинировать.