В Азербайджане снизилось количество жалоб на укусы животных

За первые три месяца текущего года количество жалоб на укусы животных снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, отвечая на вопрос haqqin.az, заявила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Джейран Джафарова в ходе прямого эфира на странице министерства в Instagram.

Джафарова отметила, что в первом квартале этого года животными были укушены 7051 человек. Это на 4% меньше, чем в прошлом году.

«Из 7051 обращения 5-6 тысяч приходится на укусы собак. Зафиксировано 672 случая царапин от кошек. Другие случаи связаны с укусами мышей и других животных, например, коров. Жертвами большинства укусов являются мужчины старше 18 лет», - рассказала глава Центра.