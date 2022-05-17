В рамках визита Диана Науседене посетила Мемориальный комплекс шехидов UNEC, ознакомилась с Центром Ekstern и лабораторией Bloomberg. Первую леди Литвы подробно проинформировали о деятельности Центра Ekstern и лаборатории, международных связях UNEC, программах двойного диплома и обмена с высшими учебными заведениями Литвы.

Первая леди Литвы Диана Науседене в рамках визита в Баку побывала в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). Первую леди Литвы и возглавляемую ею делегацию встретили министр культуры Анар Керимов и ректор университета профессор Адалят Мурадов.

Затем состоялось открытие созданной в UNEC аудитории и барельефа литовского писателя Винцаса Креве-Мицкявичюса, бывшего в Азербайджане первым консулом Литвы в 1919-1920 годах.

Выступивший на церемонии открытия ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов рассказал о дипломатической и педагогической деятельности Винцаса Креве-Мицкявичюса в Азербайджане, сообщил о том, что Бакинское реальное училище, где в свое время Винцас Креве-Мицкявичюс преподавал русский язык и литературу, ныне является Азербайджанским государственным экономическим университетом. Ректор выразил уверенность в том, что создание в UNEC аудитории имени известного писателя и дипломата Литвы внесет вклад в дело развития в сфере культуры, науки, образования между обеими странами.

Первая леди Литвы Диана Науседене выразила удовлетворение по поводу участия в открытии аудитории имени литовского дипломата и писателя, который занимает важное место в истории литературы Литвы. Она подчеркнула, что это позволит близко ознакомиться с культурой и историей обеих стран, а также приведет к развитию отношений между государствами. Диана Науседене довела до внимания, что в 2014 году в Литовском педагогическом университете (ныне университет Витаутаса Магнуса) была создана аудитория имени азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Диана Науседене выразила уверенность, что аудитория, носящая имя Винцаса Креве-Мицкявичюса, станет источником вдохновения для преподавателей и студентов. Она выразила благодарность UNEC, который реализовал этот проект, посольству Литвы в Азербайджане и автору мемориальной доски Антанасу Зукаускасу.

Выступивший на церемонии открытия министр культуры Анар Керимов затронул вопрос культурных отношений между Азербайджаном и Литвой, подчеркнув, что развитие всесторонних отношений с Литвой имеет важное значение для обеих стран.

В рамках визита первая леди Литвы встретилась со студентами.