Минобороны о пропавших в Лачине азербайджанских военнослужащих

«В направлении Лачинского района продолжаются поиски пропавших военнослужащих срочной службы – Фарида Мамедова и Фирдовси Абдуллаева». Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Подчеркнуто, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в высокогорных и труднодоступных районах продолжаются поиски военнослужащих.

«Снег, выпавший в горах, еще не растаял. А это усложняет поисковые работы. Несмотря на это, поиски пропавших солдат продолжаются», - заявили в ведомстве.

Напомним, что 5 марта военнослужащие срочной военной службы азербайджанской армии рядовой Фарид Аждар оглу Мамедов и рядовой Фирдовси Маис оглу Абдуллаев во время перехода с одной боевой позиции на другую, расположенную на территории Лачинского района, из-за резкой смены погодных условий и метели заблудились.