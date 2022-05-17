Новым главным тренером мужской сборной Азербайджана по гандболу стал иранец Нассер Салими.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана, он привлечен в сборную для подготовки команды к Исламским играм, которые пройдут в турецкой Конье с 9 по 18 августа этого года.

Сообщается, что Салими – опытный специалист, который работал тренером в различных иранских клубах, а также занимал разные должности в Иранской федерации гандбола. Был тренером и аналитиком сборной Ирана.