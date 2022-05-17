В лотерее «6/40» выигран джекпот в 101 119 манатов

Стал известен обладатель джекпота в 101 119 манатов в лотерее «6/40», организованной ОАО «Азерлотерея». Им стал житель Баку. Счастливыми для победителя стали цифры 27, 11, 39, 30, 9 и 22, билет был куплен в недавно открывшемся пункте продаж лотереи у входа станции метро «Эльмляр Академиясы».

Для пополнения джекпота очередных тиражей, ОАО «Азерлотерея» выделило денежный приз на 20 000 манатов за счет собственного бюджета.

Не упустите шанс выиграть джекпот и другие крупные денежные призы. Испытайте свою удачу, приобретая билеты в пунктах продаж лотерей. Лотерейные билеты можно приобрести в пунктах Misli, на входах станций метро «Эльмляр Академиясы», «Халглар Достлугу», «Нефтчиляр», «Хатаи». Минимальная стоимость одного билета - один манат.

Правила игры лотереи «6/40» достаточно просты. В лототроне 40 шаров с номерами от 1 до 40. В процессе розыгрыша шары выпадают из лототрона по принципу случайности. Если номера шести шаров из лототрона совпадают с шестью, пятью, четырьмя и тремя номерами вариантов лотерейного билета, билет считается выигрышным. Билет, где совпадают 6 цифр, выигрывает джекпот.

Лица, достигшие 18 лет, могут участвовать в лотерейной игре. Розыгрыш тиражной лотереи «6/40» идет семь дней в неделю - в 20:30 транслируется в прямом эфире официального канала «Азерлотерея ТВ» на YouTube.