Теймур Мусаев посетил ветеранов карабахской войны в Турции

«Внимание и забота о семьях шехидов и ветеранах являются одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана», - заявил глава ведомства.

В ходе встречи Т. Мусаев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделял особое внимание охране здоровья граждан страны.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев посетил ветеранов второй карабах ской войны, проходящих лечение в Турции. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отметив, что за 44 дня была написана одна из самых почетных страниц азербайджанской истории, министр подчеркнул, что победа была одержана ценой крови шехидов, огромных жертв солдат и ветеранов в боях.

«Проявив настоящий героизм, вы преподали врагу достойный и незабываемый урок. С начала войны и по сей день Турция находится рядом с Азербайджаном. Для нас очень важна поддержка турецких специалистов для восстановления здоровья наших ветеранов. Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь на родину», - сказал Мусаев во время встречи.

Министр здравоохранения также отметил, что после возвращения в Азербайджан ветераны смогут продолжить лечение в санаторно-курортном реабилитационном центре.