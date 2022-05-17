Теймур Мусаев посетил ветеранов карабахской войны в Турции
Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев посетил ветеранов второй карабахской войны, проходящих лечение в Турции. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ходе встречи Т. Мусаев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделял особое внимание охране здоровья граждан страны.
«Внимание и забота о семьях шехидов и ветеранах являются одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана», - заявил глава ведомства.
Отметив, что за 44 дня была написана одна из самых почетных страниц азербайджанской истории, министр подчеркнул, что победа была одержана ценой крови шехидов, огромных жертв солдат и ветеранов в боях.
«Проявив настоящий героизм, вы преподали врагу достойный и незабываемый урок. С начала войны и по сей день Турция находится рядом с Азербайджаном. Для нас очень важна поддержка турецких специалистов для восстановления здоровья наших ветеранов. Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь на родину», - сказал Мусаев во время встречи.
Министр здравоохранения также отметил, что после возвращения в Азербайджан ветераны смогут продолжить лечение в санаторно-курортном реабилитационном центре.