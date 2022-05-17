Али Асадов встретился с президентом Литвы
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 18 мая с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров АР.
На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-литовских отношений.
Подчеркнута важность состоявшегося в Баку азербайджано-литовского бизнес-форума с участием президентов двух стран.
На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической и многих других сферах.