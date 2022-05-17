Председатель AQTA встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахидом Кирищчи. Братскую страну представляла большая делегация, в том числе председатель Комиссии Великого национального собрания Турции по сельскому, лесному хозяйству и сельским делам Юнус Кылыч и директор Главного управления по Европейскому Союзу и иностранным делам Ахмет Волкан Гюнгорен.
Приветствуя гостей, председатель AQTA Гошгар Тахмазли рассказал о высоком уровне двусторонних дружеских и братских отношений во всех сферах и успешном, совместном участии обеих стран в реализации глобальных проектов.
Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами. Поздравив Вахида Кирищчи с назначением, председатель AQTA отметил, что это назначение откроет новый этап в развитии отношений.
Поблагодарив за теплый прием и поздравления, турецкий министр выразил удовлетворение стремительным развитием отношений между нашими странами во всех сферах на уровне братства. Касаясь вопросов дальнейшего сотрудничества и отношений, Вахид Кирищчи подчеркнул, что совместное партнерство в сфере продовольственной безопасности, здоровья животных и растений будет и далее расширяться.
Затем на встрече были рассмотрены возможности сотрудничества по ряду новых направлений. Также состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двусторонних отношений и обмене опытом в областях, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили возможности обмена опытом в области усовершенствования, оптимизации, модернизации лабораторий, оценки рисков для безопасности пищевых продуктов, организации тренингов по применению передовых практик безопасного использования пестицидов и другие вопросы.
На встрече были обсуждены вопросы реализации двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области продовольственной безопасности, а также соглашения в области защиты и карантина растений. Было подчеркнуто, что работы в этом направлении расширяются.