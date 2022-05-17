Председатель AQTA встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахидом Кирищчи. Братскую страну представляла большая делегация, в том числе председатель Комиссии Великого национального собрания Турции по сельскому, лесному хозяйству и сельским делам Юнус Кылыч и директор Главного управления по Европейскому Союзу и иностранным делам Ахмет Волкан Гюнгорен.

Приветствуя гостей, председатель AQTA Гошгар Тахмазли рассказал о высоком уровне двусторонних дружеских и братских отношений во всех сферах и успешном, совместном участии обеих стран в реализации глобальных проектов.

Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами. Поздравив Вахида Кирищчи с назначением, председатель AQTA отметил, что это назначение откроет новый этап в развитии отношений.