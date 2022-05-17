Государственное бюро расследований проверяет подозреваемое в дезертирстве должностное лицо ЧАЭС на предмет помощи россиянам в захвате атомной электростанции.

Сообщается, что еще в марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

Ему сообщено о подозрении в дезертирстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но по данным источника УП, тот, о ком идет речь – заместитель гендиректора ЧАЭС (по режиму физической защиты) Валентин Ветер.