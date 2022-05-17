О реформах в азербайджанской таможне рассказали делегации BP

В Госкомитете сообщили haqqin.az, что С.Мехтиев рассказал о работе, проделанной компанией BP для развития нефтяного сектора Азербайджана.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

«Сегодняшние реформы в таможенных органах под руководством президента Ильхама Алиева не только обеспечивают экономическую безопасность Азербайджана, но и способствуют улучшению и развитию бизнес-среды», - сказал Сафар Мехтиев, добавив, что обеспечена прозрачность, упрощены таможенные процедуры и последовательно совершенствуется законодательная база.

С.Мехтиев рассказал об успехах, достигнутых за последние годы как в фискальной сфере, так и в борьбе с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотиков.