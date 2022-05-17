О реформах в азербайджанской таможне рассказали делегации BP
Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.
В Госкомитете сообщили haqqin.az, что С.Мехтиев рассказал о работе, проделанной компанией BP для развития нефтяного сектора Азербайджана.
«Сегодняшние реформы в таможенных органах под руководством президента Ильхама Алиева не только обеспечивают экономическую безопасность Азербайджана, но и способствуют улучшению и развитию бизнес-среды», - сказал Сафар Мехтиев, добавив, что обеспечена прозрачность, упрощены таможенные процедуры и последовательно совершенствуется законодательная база.
С.Мехтиев рассказал об успехах, достигнутых за последние годы как в фискальной сфере, так и в борьбе с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотиков.
Председатель ГТК подчеркнул, что сегодня таможенный контроль осуществляется на всех таможенно-пропускных пунктах с использованием новейшего оборудования. Реализуются новые проекты по увеличению пропускной способности погранично-пропускных пунктов. Азербайджанская таможня добилась больших успехов в сфере информационных технологий. Сафар Мехтиев сообщил о новых проектах, реализованных в этом направлении за последнее время.
Сафар Мехтиев отметил влияние системы «Зеленый коридор» на развитие бизнеса, легкое и скорое ведение торговых операций, дальнейшее улучшение бизнес-среды, обеспечение прозрачности, легкое осуществление международной торговли, повышение экспортного потенциала Азербайджана.
Гостям была представлена презентация об электронных информационных системах ГТК.
Говоря об исключительной роли таможенных органов Азербайджана в реализации масштабных проектов, реализуемых компанией, Гэри Джонс отметил, что сотрудничество с таможенной системой Азербайджана находится на высоком уровне, рассказал о дальнейших перспективах этих давних деловых отношений. Джонс заявил, что впечатлен достижениями азербайджанской таможни, особенно в области информационных технологий, выразил уверенность, что эти успехи будут продолжаться.
В завершение Сафар Мехтиев наградил Гэри Джонса и вице-президента BP по коммуникациям и международным связям в Каспийском регионе Бахтияра Асланбейли юбилейной медалью 30-летия Государственного таможенного комитета Азербайджана.