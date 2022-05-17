В Румынии создали боевую группу НАТО в уезде Брашов

В Румынии заявили, что боевая группа НАТО, включающая военных из Франции и Бельгии, планирует остаться в стране на 4-5 лет, создав основную базу в уезде Брашов. Как передает РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции полковник Венсан Менге.

«Мы начинаем увеличивать мощность. Большая часть батальона находится в Констанце, в Когэлничану, мы переместимся в Чинку, мы сделаем это в июне… Я думаю, что мы будем здесь в течение 4-5 лет», – заявил Менге.

По словам Менге, решение создать основную базу в Чинку было принято, поскольку место находится в центре страны и там можно разместить батальон с составом около 1000 военнослужащих.

Сейчас в Румынии находятся военные из Франции и Бельгии. Летом к ним присоединятся представители Нидерландов. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.