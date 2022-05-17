Япония одобрила план по сливу радиоактивной воды в море

Управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». О решении сообщает Reuters, ссылаясь на национальное общественное телевидение NHK.

ТЕРСО планирует фильтровать загрязненную радиоактивными веществами воду для удаления изотопов, оставив только тритий, который не удается извлечь технически. Затем компания будет разбавлять воду до тех пор, пока объемы трития не уменьшатся до нормативного значения – после этого вода отправится в море. Сброс воды должен начаться весной 2023 года, при этом жидкость будут сливать через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла.

Официальное утверждение плана произойдет после обработки опроса общественного мнения в течение месяца, однако заявление агентства серьезно беспокоит местных жителей и рыбаков. С критикой также выступили соседние государства – Китай и Южная Корея. Остается неясным, как правительство сможет убедить граждан в преимуществах такого решения.