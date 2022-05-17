Россия пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Ответ России на решение властей Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом. Такое развитие событий пообещала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству», - рассказала дипломат. Она уточнила, что решение об ответных мерах будет приниматься с учетом всего комплекса факторов, в особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», - заключила Захарова.