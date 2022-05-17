В России подожгли еще один военкомат

В ночь на 18 мая в российском Подмосковье вспыхнул пожар в Щелковском военном комиссариате. В соцсетях пишут, что в здание бросили «коктейли Молотова».

«В настоящее время возгорание ликвидировано прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет».

О попытке поджога щелковского военкомата 18 мая сообщили российские telegram-каналы.

По их информации, неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание комиссариата, в результате чего пострадали два кабинета, в том числе архив.