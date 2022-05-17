В России хотят определиться с границей между Азербайджаном и Арменией

«Как это отмечено в Сочинском соглашении лидеров от 26 ноября 2021 года, для начала процесса нужно предпринять шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на границе двух стран. Этот вопрос обсуждался также на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Душанбе. Стороны заявили, что завершают процесс формирования национальных делегаций и комиссий.

Россия уже сформировала свою экспертную группу. Надеемся, что в ближайшее время можно будет приступить к практической работе по делимитации азербайджано-армянской границы. Убеждены, что для предотвращения каких-либо пограничных инцидентов необходимо, чтобы комиссия по делимитации азербайджано-армянской границы приступила к работе. В рамках этой комиссии могут быть созданы механизмы укрепления доверия. Например, может быть создана контактная группа по обеспечению стабильности в приграничных районах и т. д.», - сказала Захарова.