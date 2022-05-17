Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался уговорить российские власти ввести войска Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в страну для подавления массовых акций протеста в Ереване. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Baza.

По данным издания, Пашинян направил официальный запрос в ОДКБ накануне саммита организации в Москве. При этом во время визита в российскую столицу премьер пытался добиться от членов организации гарантий ввода войск в Армению в случае развития ситуации в Ереване по сценарию событий в Казахстане.

«В администрации президента запрос Пашиняна завернули, а его самого попросили запрос отозвать, иначе армянской стороне пообещали снять его с повестки официально», – рассказал источник издания.

Другой собеседник отметил, что Пашинян воспользовался приглашением на недавний саммит ОДКБ и попытался поговорить в кулуарах мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным, но в итоге «получил отказ».

«Двусторонняя встреча с Пашиняном была отодвинута в самый конец мероприятия, и президент Армении прождал пять часов встречи с Путиным, однако в итоге так и не получил одобрение на решение своей проблемы с помощью российских военных», – рассказал источник.