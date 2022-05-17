ООН открестилась от договоренности по «Азовстали»

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организация не участвовала в вывозе украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, обращение со всеми пленными должно соответствовать международному праву. Об этом сообщает ТАСС.

«Как я понимаю, это явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной стороной, необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом», – рассказал Дюжаррик.