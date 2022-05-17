Чехия передала Украине десятки РСЗО

Чехия передала Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70, сообщает «Российская газета». Киев получил около 20 таких машин. При этом сама Чехия списала эти РСЗО еще в 2011 году.

RM-70 является чехословацкой версией советской РСЗО БМ-21 «Град». Машина была разработана в конце 1960-х годов в качестве преемника RM-51. Артиллерийская часть имеет 40 стволов направляющих ракет. Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной головной частью М-21ОФ.

В разное время РСЗО состояла на вооружении Чехии, Словакии, Польши, ГДР, Ливии и Зимбабве.