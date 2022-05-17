Google Play удалил все мобильные приложения НТВ

Магазин приложений Google Play удалил все мобильные приложения телеканала НТВ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации пресс-службы, все приложения канала, включая «Сегодня» и «25 лет НТВ», удалены из Google Play Market во всех странах мира, в том числе в России. Google также заблокировал учетную запись разработчика НТВ, уточнили представители канала.

Ранее приложения НТВ исчезли из App Store. Сообщалось, что это было сделано из-за контента, который вредит отдельным людям или группам лиц.

В конце апреля из цифрового магазина App Store были удалены мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair, а до того такая же участь постигла приложение Альфа-Банка.