В НАТО рассказали о будущем войны в Украине

Руководство НАТО считает, что в ближайшие недели ни Украина, ни Россия не смогут добиться существенного преимущества в театре ведения боевых действий. Об этом заявило неназванное должностное лицо штаб-квартиры НАТО в комментарии журналистам CNN.

«Я думаю, что нас ждет определенное затишье на поле боя. Разведывательные агентства стран-членов НАТО считают, что ни Вооруженные силы Украины, ни российские оккупанты не смогут достичь каких-либо преимуществ на поле боя в ближайшие несколько недель», - сказал он.

Однако в НАТО все согласны в оценке, что преимущество сейчас на стороне Украины, в частности из-за накопления тяжелого вооружения, поставляемого западными партнерами.