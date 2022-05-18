Экс-президента Молдовы обвинили в получении взятки от олигарха Плахотнюка

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в связи с видеозаписью встречи экс-президента Молдовы Игоря Додона и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщило издание NewsMaker.

«Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора распорядился начать уголовное преследование из-за появившихся в публичном пространстве летом 2019 года видеозаписей», - сказала представительница Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

В 2020 году бывший депутат Юрий Ренице представил журналистам видеозапись, на которой тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов «передают пакет президенту Игорю Додону».

Это видео – фрагмент записи переговоров, которые в 2019 году вели Додон и Плахотнюк. По словам Ренице, в этом пакете была большая сумма денег.