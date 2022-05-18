В Баку судебный пристав избил женщину-адвоката
В Баку женщина-адвокат избита чиновником-судебным приставом. Как передает АПА, об этом в социальной сети сообщили родственники адвоката.
Отмечается, что член Коллегии адвокатов Гусейнбейли Улькер Гусейн гызы была оскорблена и избита судебным приставом Сумгаитского отдела судебного исполнения Пярвизом Гулиевым.
Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что в полицию поступило обращение по данному вопросу: «Спор между сторонами произошел на личной почве. В связи с обращением проводится расследование в 8-м отделении полиции Сабаильского района».