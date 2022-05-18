В Херсоне обстреляли колонну мирных людей
В районе села Давыдов Брод в Херсонской области российские войска обстреляли из «Градов» мирную колонну людей, вследствие чего 3 человека погибли, 6 ранены, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в больницах.
Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством.